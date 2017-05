Ambulante senegalese muore durante la fuga: in Centro scoppia la protesta

Si è dato alla fuga alla vista dei vigili urbani pronti a svolgere un blitz contro i venditori ambulanti. Tra di loro anche un cittadino senegalese di 53 anni, scappato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale assieme ad altri connazionali in direzione Lungotevere de' Cenci. Poco distante la tragedia, in via Beatrice Cenci, con l'uomo che si è accasciato a terra morendo, probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio. E' accaduto quest'oggi in Centro Storico, a due passi dall'Isola Tiberina. Per il cittadino straniero non c'è stato nulla da fare, il personale medico intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

RIVOLTA DEGLI AMBULANTI - La morte del 53enne ha scatenato la reazione degli altri venditori ambulanti, perlopiù africani, che si trovavano con lui al momento del blitz dei 'caschi bianchi', intervenuti per una operazione di ripristino del decoro su Ponte Fabricio. Poi la rivolta, con gli ambulanti che hanno provato a mettere in atto una protesta con l'intenzione di bloccare la circolazione tra largo dei Vallati e largo Arenula. Una situazione di massima tensione che ha richiesto l'intervento dei carabinieri e della polizia di Stato, in strada anche con gli agenti del Reparto Mobile in tenuta antisommossa.

MORTE DEL SENAGALESE - In attesa dell'autopsia resta da chiarire cosa abbia determinato la morte del cittadino senegalese. Dal Comando della Polizia Locale smentiscono correlazioni dirette tra il blitz effettuato questa mattina a Ponte Fabricio e la morte del 53enne avvenuta poco dopo. Diverso il pensiero degli altri ambulanti che hanno poi dato corpo alla protesta, secondo i quali il loro connazionale sarebbe morto inseguito dagli stessi vigili urbani.