Ambulante senegalese morto in centro: si indaga per omicidio colposo

Omicidio colposo a carico di ignoti. Questa l’accusa rubricata stamane dalla Procura di Roma in relazione alla morte di Nian Maguette, l’ambulante senegalese di 54 anni deceduto ieri in lungotevere de' Cenci, in Centro Storico, durante una operazione dei vigili urbani contro l'abusivismo commerciale su Ponte Fabricio. Secondo quanto si apprende, dai primi elementi raccolti, sembrerebbe si sia trattato di una morte dovuta a cause naturali, forse un infarto. Il Pubblico Ministero Francesco Marinaro per avere maggiori elementi attende comunque i risultati dell’autopsia che verrà disposta domani e verrà effettuata all'Istituto di Medicina legale de La Sapienza.

LE PROTESTE DEI VENDITORI AMBULANTI - Sarà dunque l'autopsia a fugare i dubbi sulle cause del decesso del 54enne africano, trovato privo di vita in via Beatrice Cenci dopo essere scappato dal blitz degli agenti della municipale sul vicino ponte che collega l'Isola Tibertina al Ghetto Ebraico. Sulla vicenda sussistono infatti versioni discordanti, che hanno poi determinato una protesta da parte di una trentina di venditori ambulanti che hanno provato a bloccare l'area compresa tra lungotevere dei Vallati e largo Arenula, richiedendo l'intervento degli agenti di polizia in reparto antisommossa.

LE DUE VERSIONI - Secondo gli ambulanti infatti Nian Maguette sarebbe morto dopo essere stato investito da una motocicletta con a bordo i vigili urbani in borghese. L'investimento sarebbe avvenuto secondo loro in via Beatrice Cenci, dove Nian Maguette è stato poi trovato cadavere in terra.

LA VERSIONE DELLA POLIZIA - A smentire caterogicamente la versione dei venditori ambulanti sia la Polizia Locale di Roma Capitale che la Questura capitolina. Come sottolineato dal vicecomandante del Corpo Antonio Di Maggio, nessun agente del I Gruppo avrebbe inseguito il 53enne, così come disposto dallo stesso comando di via della Consolaazione. "È stata solo sequestrata la merce. La vittima è stata trovata accasciata in via Beatrice Cenci, a circa 100 metri dal luogo in cui abbiamo operato, nei pressi dell'isola Tiberina".

INDAGINI DELLA MOBILE - Una versione confermata anche dagli investigatori di polizia. Le testimonianze raccolte dagli uomini della Squadra mobile e del commissariato Trevi, infatti, concordano sul fatto che l’uomo, è stato visto accasciarsi al suolo mentre si trovava da solo. Pertanto sarebbe da escludere che il decesso sia derivato da azione di terzi. Domani l'esame autotpico che fugherà i primi dubbi sulla morte di Nian Maguette.