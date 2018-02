Neve a Tivoli: superata l'emergenza ghiaccio riaprono le scuole

Scuole aperte a Tivoli. Domani, mercoledì 28 febbraio, saranno regolarmente aperti gli istituti scolastici di tutto il territorio comunale. Per garantire temperature confortevoli alla ripresa delle attività didattiche, i tecnici addetti alle manutenzioni hanno verificato il funzionamento degli impianti termici negli istituti scolastici, mantenendoli accesi ininterrottamente dalla mattina del 26 febbraio.

Scuole aperte a Tivoli il 28 febbraio 2018

L’emergenza neve è in via di superamento: da ieri pomeriggio la viabilità cittadina è pressoché tornata alla normalità. Resta alta l’attenzione all’ondata di gelo, che ancora persiste, e alla formazione del ghiaccio su strade e marciapiedi. L’attività delle associazioni di protezione civile per lo spargimento di sale è andata avanti anche nel corso della serata e della notte e prosegue nella giornata di oggi anche per mettere in sicurezza marciapiedi, percorsi pedonali e scalinate.

Rinviati i mercati settimanali

Sono ripresi da oggi i lavori in via Empolitana; riprenderanno pienamente da domani e comporteranno il ripristino della deviazione temporanea su via Tiburto di bus e mezzi pesanti. Nella giornata di domani, mercoledì, per ragioni di sicurezza è sospeso il mercato settimanale del lunganiene Impastato.

Neve e ghiaccio a Tivoli

Fino al superamento delle ondate di gelo, comunica il Comune di Tivoli, l’amministrazione ribadisce l’invito alla massima attenzione sia agli automobilisti sia ai pedoni, con particolare riferimento alla possibilità di formazione di ghiaccio al suolo nelle ore notturne, oltre all’invito a seguire i corretti comportamenti da tenere, pubblicati nella guida "Il Piano di emergenza comunale - cosa fare in caso di calamità".