Scuole chiuse oggi a Roma: il vento fa paura. Raggi: "Limitate gli spostamenti"

Le scuole di Roma oggi, 13 dicembre, saranno chiuse mentre nelle università Sapienza e Tor Vergata le lezioni saranno sospese. La decisione è arrivata nella serata di ieri dopo l'allerta meteo lanciata della Protezione Civile. Un codice giallo che, però, preoccupa sia per la quantità di pioggia che cadrà nelle prossime 24-36 ore ma anche per le forti raffiche di vento.

Già dal pomeriggio di giovedì, infatti, il Campidoglio ha annunciato l'aperture del Centro operativo comunale (Coc) che include "tutte le strutture comunali e municipali deputate a coordinare l'attività mirata a fronteggiare il rischio di allagamenti e limitare eventuali disagi".

Scuole chiuse oggi 13 dicembre a Roma

Insomma, l'allerta è massima. "Le scuole a Roma, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse. - ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi - La sicurezza dei nostri figli e dei cittadini è la cosa che ci sta più a cuore. Per questo saranno chiuse tutte le scuole, parchi, cimiteri e ville storiche. Vi invito a limitare il più possibile gli spostamenti e a fare molta attenzione su strada".

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, invece, non saranno attive le corse bus dei gestori Atac e RomaTpl che effettuano percorso modificato rispetto all'itinerario ordinario per servire le scuole. Sospese anche le linee cimiteriali C1 e C19 gestite da RomaTpl.

Scuole chiuse oggi in provincia di Roma

Le previsioni meteo regionali indicano per oggi "piogge con rovesci temporaleschi, la presenza di forti venti di burrasca con raffiche di tempesta e forti mareggiate lungo le coste". E' per questo che anche in provincia le scuole saranno chiuse. Non si terrano lezioni a Tivoli, Guidonia, Civitavecchia a Fiumicino.

"Sebbene l'allerta meteo della Protezione civile regionale sia gialla, nella notte si prevede un innalzamento del livello ad arancione per vento forte, pioggia intensa e fenomeni elettrici. Pertanto il sindaco Montino ha deciso di firmare l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di Fiumicino", si legge in una nota del comune aeroportuale. Situazione "sotto controllo" a Pomezia che terrà invece le scuole aperte così come i comuni dei castelli romani.

Università chiuse a Roma oggi

Non resteranno però chiuse solo le scuole di ogni ordine e grado, ma anche le università hanno preso provvedimenti. "A seguito dell'ordinanza della sindaca Raggi per la chiusura delle scuole a Roma a causa delle avverse condizioni meteorologiche, le lezioni per la giornata di venerdì 13 dicembre 2019 sono sospese. Esami e tesi saranno regolari; laboratori, biblioteche e uffici saranno aperti secondo i normali orari", si legge in una nota de La Sapienza.

A Tor Vergata, il Rettore Orazio Schillaci, ha annuciato "la sospensione dell’attività didattica, incluso lo svolgimento delle prove di esame, delle sessioni di laurea e l'accesso alle biblioteche, fermo restando il regolare svolgimento delle attività amministrative". Regolare svolgimento dell'attività, invece, a RomaTre.