A Roma scuole chiuse anche domani

Scuole chiuse a Roma anche domani. E' questa la decisione scaturita in Campidoglio al termine di una riunione di giunta. Come annunciato in mattinata dal vice sindaco Luca Bergamo, la valutazione e quindi la decisione è arrivata oggi pomeriggio.

Ecco il comunicato ufficiale



Resteranno chiuse anche domani, martedì 27 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma. È quanto previsto in un’ordinanza sindacale firmata oggi. Lo rende noto il Campidoglio. Il provvedimento si è reso necessario dopo i bollettini diffusi oggi dalla Protezione civile regionale: previste gelate molto intense e un forte abbassamento della temperatura che proseguiranno anche nella giornata di domani.

A preoccupare non è il pericolo neve, quanto il rischio di formazione del ghiaccio sulle strade dovuto al calo delle temperature. Si punta quindi, attraverso l'ordinanza di chiusura delle scuole, a limitare gli spostamenti.

Ieri la Regione Lazio ricordava come "la scelta di chiusura delle scuole è di esclusiva competenza dei sindaci soprattutto in relazione alla capacità dei singoli Comuni di affrontare e gestire l’emergenza".

Il ministro dell'Istruzione Fedeli ha così commentato la chiusura delle scuole di oggi: "La competenza non riguarda noi, ma i Comuni sulla base delle indicazioni della Protezione civile. Se e' stato dichiarato un allarme... Persino i miei nipotini ieri guardavano fuori e mi dicevano che non vedevano la neve, in realta' questa mattina sotto la neve ci siamo svegliati tutti. Meglio prevenire, dico io".