Domani a Roma scuole aperte: in corso interventi per risolvere le criticità

Scuole chiuse a Roma lunedì 25 febbraio? Dopo la tempesta di vento e la chiusura di parchi e ville storiche, in tanti hanno puntato, sin da questa mattina, la propria attenzione sulle decisioni del Campidoglio in relazione all'apertura degli istituti scolastici. Va detto che il bolletino meteo di oggi, domenica 24 febbraio, prevede un peggioramento a partire dal primo pomeriggio, con vento e mareggiate. [LEGGI L'ALLERTA METEO]

Al Centro operativo comunale la situazione viene descritta sotto controllo. Dopo la riunione odierna sono state mappate, con l'aiuto del municipio, le situazioni più critiche. Controlli sono in corso in parchi e ville storiche, chiusi ieri con ordinanza della sindaca Raggi.

Scuole domani 25 febbraio: il comunicato del Comune di Roma

Il Campidoglio spiega: "A seguito delle forti raffiche di vento, Roma Capitale con il coinvolgimento di tutti i Municipi ha avviato già da questa mattina un capillare monitoraggio delle aree verdi dei plessi scolastici di propria competenza. Sono in corso in queste ore degli interventi per risolvere alcune criticità su pochissimi casi e per domani, quindi, è prevista la regolare riapertura ".

Secondo quanto si apprende accertamenti sono in corso in molti istituti scolastici dove si trovano parchi e giardini. Ai municipi è stata richiesta una mappatura delle situazioni più critiche e da questa mattina, dopo un sabato di intenso lavoro, la protezione civile sta intervendo, insieme a squadre del servizio giardino, per rimuovere rami e tronchi caduti e in alcuni casi per valutare le situazioni di rischio.