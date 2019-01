Roma, la neve che non c'è e il sogno delle scuole chiuse: l'ossessione degli studenti romani

Le scuole chiuse a Roma, un'ossessione. È bastata una previsione di possibile neve a Roma rilanciata su giornali e siti internet per trasformare chat e gruppi scolastici in una piazza virtuale dove far circolare voci, impressioni, bufale, fake news. Speranze. Vane, perché la neve a Roma non arriverà e le scuole domani saranno tutte aperte, apertissime.

L'ordinanza per le scuole chiuse

Un'ossessione dicevamo perché se la protezione civile parla di scarsissime possibilità di neve e su ogni sito specializzato tra oggi e domani le minime non scendono praticamente mai sotto i 5 gradi, i ragazzi ci credono davvero e tifano fortemente Virginia Raggi. La sindaca che, per l'allerta neve, a loro dire, e soprattutto nei loro sogni, potrebbe emettere l'ordinanza di chiusura delle scuole.

Nessuna neve a Roma, nessuna ordinanza

Nell'era della post verità e del virtuale più vero del reale accade anche questo. Peccato però che non esista nessuna allerta neve. I modelli metereologici allontanano persiino le nevicate dalla Capitale, anche dalle colline più vicine. Figurarsi quindi se possa essere all'orizzonte un'ordinanza firmata dala sindaca Raggi. Scuole aperte quindi, apertissime. Nessun allarme, nessuna nevicata, nessuna ordinanza.

Sui gruppi tutti scatenati

Nei gruppi whataspp c'è chi già lunedì annunciava pseudo ordinanze. Di gruppo in gruppo la bufala arrivava alle redazioni dei giornali: "Ma è vero che giovedì chiudono le scuole?", la domanda ritornello che ha invaso mail, posta di facebook e direct di instagram della nostra redazione. E ancora c'è chi, esperto di photoshop, è arrivato a trasformare la pagina di un quotidiano, inserendo il titolo dei proprio sogni: "Arriva la neve, domani scuole chiuse a Roma". Uno scherzo quest'ultimo non nuovo. Nell'ottobre del 2016, a seguito di una scossa, qualcuno si era divertito a fare uno screenshot e a modificare un post della Raggi, annunciando la chiusura della scuola. In quel caso più che ossessione si era trattato di sciacallaggio.

Domani quindi tutti a scuola. E tranquilli, la neve potrebbe arrivare: l'inverno è ancora lungo.