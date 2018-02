Rischio neve, scuole chiuse anche a Guidonia Montecelio

Scuole chiuse a Guidonia. Dopo la Capitale e numerosi Comuni della provincia romana arriva l’ordinanza anche per il territorio della Città dell’Aria. Lo comunica il sindaco Michel Barbet: “Vista il perdurare dell’allerta meteo diramato dalle autorità di Protezione Civile che annuncia da questa notte un’ondata di gelo di particolare intensità, il Sindaco ha emanato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale per la giornata del 26 febbraio.



Come preannunciato nella giornata di ieri e oggi, dopo un costante monitoraggio delle condizioni climatiche, tale decisione è stata ritenuta necessaria in via del tutto precauzionale per il rischio che la possibile neve e/o il gelo possano compromettere oltre la viabilità delle strade, la funzionalità degli impianti di riscaldamento delle scuole.



Rischio neve a Guidonia



L’ordinanza, spiega ancora Michel Barbet, è stata inviata tramite PEC a tutti i dirigenti scolastici del territorio. Nella giornata di lunedì il Sindaco in accordo con il Centro Operativo Comunale (COC) fornirà ulteriori informazioni sull’evoluzione del fenomeno atmosferico e le conseguenti iniziative da intraprendere.