Domani scuole chiuse per neve: la decisione dei comuni in provincia di Roma

Roma dovrebbe essere solo lambita dalle nevicate. In provincia e in particolare nella valle Aniene, sui Castelli romani e sui Monti Prenestini, il rischio neve è invece piuttosto alto. La preallerta che ormai da giorni raggiunge i sindaci ha fatto scattare l'allarme e così già da sabato, molti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole nella giornata di lunedì.

Tivoli ad esempio, centro che raccoglie studenti da molti comuni della Valle Aniene, ha optato per la chiusura, dandone avviso già ieri pomeriggio. Scrive il Sindaco Giuseppe Proietti: "La decisione è stata presa dopo aver valutato i modelli meteo e a seguito dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse, con preallarme per neve, emesso in data odierna dall'Agenzia regionale della Protezione civile, secondo il quale, nella zona in cui è compreso il territorio di Tivoli, sono previste nevicate anche a quote di pianura a partire dalla seconda metà di domenica 25 febbraio, fino alle prime ore di lunedì 26. I modelli prevedono anche un notevole abbassamento della temperatura, con probabilità di ghiaccio e ondate di gelo".

Ai Castelli provvedimenti analoghi sono stati presi nei comuni di Castel Gandolfo (già venerdì), Nemi, Rocca di Papa e Rocca Priora, Monte Porzio Catone e Monte Compatri. Nel primo pomeriggio di domenica anche Frascati, Marino e Lanuvio hanno diramato ordinanza di chiusura. In tutti questi comuni le scuole resteranno quindi chiuse. Ad Albano, Genzano, Velletri e Ariccia al momento le scuole rimarranno aperte.

Sui Monti Prenestini i comuni di Labico, Palestrina e Zagarolo hanno predisposto anche loro la chiusura degli istituti scolastici. A nord, chiuse scuole a Sacrofano. Cancelli chiusi anche nei plessi di Arcinazzo Romano, Montelanico, Segni, Rio Freddo, Nemi, Marcellina, Valmontone, Formello, Subiaco San Cesareo e Grottafettata.