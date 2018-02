Meteo, domani scuole aperte a Roma

Scuole chiuse domani? E' bastata la notizia dell'allerta della Regione Lazio su bollettino della protezione civile per far scattare la fatidica domanda. La risposta, per quanto riguarda Roma è che le scuole saranno aperte . Nessun accumulo importante è previsto e quindi non c'è nessun motivo per pensare ad una chiusura delle scuole. L'allerta è prevista tra le 23 e le 3 di questa notte

Ecco i paesi dove sono chiuse le scuole: Tivoli, Fiano Romano, Monterotondo, Palombara Sabina.