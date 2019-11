Maltempo, scuole chiuse a Civitavecchia

A causa del maltempo, il sindaco di Civitavecchia ha deciso per la chiusura della scuole. E' stata infatti emanata una ordinanza di chiusura precauzionale di tutte le scuole e di istituti di ogni ordine e grado sul territorio del Comune per la giornata di venerdì pomeriggio 15 novembre dalle ore 16 e per la giornata di sabato 16 novembre 2019 su tutto il territorio cittadino. Nel fine settimana sono previsti problemi anche a Fiumicino.