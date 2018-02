Nevicata del 26 febbraio: riaprono le scuole a Guidonia Montecelio

Scuole aperte mercoledì 28 febbraio a Guidonia Montecelio. Lo comunica sul proprio profilo facebook istituzionale il Sindaco della Città dell'Aria Michel Barbet. "Dopo la forte ondata di maltempo dei scorsi giorni, rientra l'allarme meteorologico e il Sindaco Barbet decreta la fine dell'emergenza, con conseguente riapertura di tutte le scuole della Città".

Scuole aperte a Guidonia Montecelio

Come da bollettino meteo della Protezione Civile della Regione Lazio, la situazione neve e gelo nella nostra città si sta avviando verso una risoluzione, di conseguenza il Sindaco MIchel Barbet ha decretato la fine dell'allerta precauzionale. Nella giornata di oggi sono stati effettuati una serie di sopralluoghi per verificare la funzionalità degli impianti di riscaldamento non riscontrando anomalie in nessun istituto, per cui domani 28 Febbraio, riaprono regolarmente tutte le scuole di ogni ordine e grado

Neve e ghiaccio a Guidonia Montecelio

"Ringrazio tutti i dipendenti comunali, la Polizia Municipale, le Forze Armate, le associazioni di Protezione Civile, i volontari e tutti coloro che hanno concorso ad affrontare nel migliore dei modi questa emergenza - dichiara il Sindaco Michel Barbet - l'apparato di sicurezza della Città ha retto benissimo a fronte ad un emergenza severa che sta causando disservizi importanti in tutta Italia". Nelle prossime ore si valuterà anche la condizione dei parchi e giardini e del cimitero comunale e verrà data comunicazione alla cittadinanza.