Parioli: bambini della scuola San Pio X a lezione dai carabinieri

Questa mattina, circa 40 bambini di due quinte classi della scuola primaria “San Pio X”, dell’Istituto comprensivo Via Boccioni, si sono recati in visita presso la caserma dei Carabinieri della Compagnia Roma Parioli in via Castellini. L’incontro, che rientra nel progetto “Cultura della legalità” portato avanti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, ha l’obiettivo di contribuire a sviluppare nei giovani la coscienza sociale basata sul rispetto dell’altro, delle regole e delle leggi.

Accompagnati dagli insegnanti, agli scolari sono stati mostrati un filmato istituzione sull’Arma dei Carabinieri, gli uffici, le divise e i mezzi in dotazione ai Carabinieri che controllano il territorio. Molto curiosi, i bambini hanno posto domande sulle uniformi e, in particolare, su come si diventa Carabiniere. Nel corso dell’incontro sono stati anche affrontati temi di attualità, con accenni al bullismo e norme comportamentali per prevenire situazioni pericolose.

Una parentesi molto ludica è stata quando ai bambini è stato mostrato lo SPIS, l’apparato utilizzato per il foto-segnalamento e l’identificazione delle persone fermate, con cui hanno potuto “giocare” tra foto segnaletiche e impronte digitali.