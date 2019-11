Maltempo, piove dal soffitto a scuola: vigili del fuoco chiudono materna a Cornelia

A causa delle infiltrazioni di acqua dovute alla pioggia di queste ore, è stata chiusa una scuola materna comunale nella zona di Cornelia, nel municipio XIII. Lo fanno sapere i vigili del fuoco, che questa mattina sono intervenuti alle 10 in via Francesco Schupfer, nella scuola Giardino delle idee. Dopo aver effettuato il sopralluogo, i vigili hanno accertato la presenza dell'acqua, penatrata dal lastrico solare del soffitto, e hanno disposto la chiusura immediata della struttura.

Tanti i disagi già da questa notte causati dal maltempo. Strade allagate e chiuse in tutta la città ma in particolare nel quadrante sud, con canali a rischio esondazione sul litorale. La forte pioggia caduta tra il 10 e l'11 novembre ha fatto scattare l'allarme con vigili del fuoco, gruppi di volontari della Protezione Civile e agenti della polizia locale al lavoro. A Spinaceto un asilo comunale è stato costretto a rimanere chiuso per aule allagate. Ad Ostia, invece, molti negozi non hanno potuto alzare le serrande in tempo per l'acqua arrivata fin davanti agli ingressi.