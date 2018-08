A scuola di furto con mamma e papà: così saccheggiano auto in sosta

A scuola di furto con mamma e papà. Così una famiglia saccheggiava le auto in sosta. L'ultimo furto, quello in via delle Camene, è però costato le manette ai polsi ai genitori.

I Carabinieri della Stazione Roma Aventino hanno infatti bloccato un 55enne e una 36enne romani, che, con due figli piccoli al seguito, stavano asportando quanto custodito in un'auto parcheggiata dopo aver infranto il vetro del finestrino lato guida. Sono stati ammanettati e sottoposti agli arresti domiciliari. I piccoli sono stati affidati ai nonni.

Ieri notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 45enne del Bangladesh, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione in caserma per precedenti reati, bloccato appena dopo che si era introdotto all’interno di due autovetture parcheggiate su via Carpineto. Il ladro, dopo aver infranto i vetri dei finestrini, aveva asportato dall’interno dei veicoli due borse contenente materiale vario ed un navigatore satellitare, poi recuperati dai militari.

Sempre ieri notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, hanno arrestato tre persone, un 27enne originario di Catanzaro e due romani di 41 e 39 anni, per furto aggravato in concorso. I ladri, dopo aver smontato ed asportato due ruote di un’auto in sosta in via Terzilio Cardinali, hanno tentato di nascondersi in un condominio per eludere l’intervento dei Carabinieri, allertati da alcuni abitanti di zona che avevano notato la scena. I militari, giunti immediatamente sul posto, sono riusciti ad individuarli e ammanettarli, recuperando la refurtiva e le chiavi di acciaio utilizzate.

Invece, qualche ora prima, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli, hanno denunciato a piede libero un 18enne romeno che si aggirava con fare sospetto tra le autovettura in sosta in piazza Verdi. Il giovane, senza fissa dimora e con precedenti, è stato trovato in possesso di arnesi da scasso e di oggetti atti a offendere.