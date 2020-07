Scritte omofobe contro Edoardo, il vigile che ha scelto di cambiare sesso

Una serie di scritte omofobe a Rocca di Papa, il comune dei Castelli alle porte di Roma. Bersaglio, l'agente della polizia locale Edoardo Cofani che aveva raccontato la sua esperienza in televisione, su Rai Uno, di come alcuni anni fa decise di affrontare un percorso per diventare uomo, nonostante fosse donna di nascita.

Una scelta condivisa da famiglia, colleghi, amici e tutta la comunità. Ieri il vigile Edoardo sui social ha pubblicato le due scritte offensive davanti alla chiesa dei Campi di Annibali.

"Ci sono persone che pensano di opporsi agli accertamenti di violazione al Codice della Strada, in una maniera davvero singolare. - ha commentato l'agente della Polizia Locale - Stringendo in pugno la certezza di un torto subito, non puntano l'inchiostro contro quella che ritengono incompetenza professionale, ma vanno oltre, si fanno giudici di private scelte di vita, convinti che un attacco personale dimostri una virilità mai provata. Sono queste le persone che mi restituiscono più forte la consapevolezza che amo il lavoro nel quale m'impegno ogni giorno e che amo la fierezza per l'uomo che sono".

In mattinata l'amministrazione comunale ha provveduto a cancellarle dalla pensilina del bus. La Vicesindaco Veronica Cimino, a nome dell'Amministrazione Comunale e del Comando di Polizia Locale ha condannato "tali vigliacchi comportamenti" esprimendo la propria solidarietà a Edoardo Cofani, ai quali vanno "i più sentiti ringraziamenti per l'alta professionalità e dedizione al servizio della cittadinanza".

"Quello a Cofani è l’ultimo di una serie di attacchi gratuiti che sono stati rivolti ai componenti del nostro Corpo in questo ultimo anno – dichiara Gabriele Di Bella, Comandante della Polizia Locale – Sia ben chiaro, l'obiettivo rimane quello dettato dall’Amministrazione: rispetto delle regole, secondo quei sani principi di legalità, davanti ai quali tutti i cittadini sono uguali. Per questo, sono fiero delle attività fin qui svolte dal Corpo di Polizia Locale di Rocca di Papa".