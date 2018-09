Scritte contro il giornalista Marco Pasqua: "Da due mesi sui muri. Raggi solerte solo con Di Maio e Salvini"

Due scritte, due muri diversi, lo stesso quartiere: Trastevere. Da due mesi il giornalista e responsabile del sito IlMessaggero.it Marco Pasqua è oggetto di attacchi da parte di anonimi abitanti o frequentatori del quartiere. Lo accusano di aver denunciato la movida incontrollata del quartiere e di aver così provocato, tra le altre cose, la chiusura momentanea dello storico bar san Callisto.

I fatti, come noto, risalgono a fine giugno. In quei giorni nel quartiere comparvero due scritte proprio contro Pasqua. Da allora Ama non ha fatto nulla per rimuoverle. Ed oggi la deputata dem Patrizia Prestipino, nell'esprimere ancora una volta solidarietà al giornalista attacca: "Sarebbe opportuno che la Sindaca Raggi provvedesse a farle rimuovere con la stessa solerzia con cui fece cancellare, in passato, il murales ironico che ritraeva i suoi capi Di Maio e Salvini". Quindi Prestipino ricorda il suo passato da presidente di municipio: "Chi come me, anche da Presidente di municipio, l'illegalità l'ha sempre combattuta nei fatti e tutti quelli che la ritengono una piaga intollerabile di questa Città, non possono che stare dalla parte di chi, come Marco Pasqua, ha il coraggio e la costanza di denunciarla a colpi di articoli di giornale! Avanti, Marco".

Sulla stessa linea Giorgio Carra, delegato all'assemblea romana del Pd: "Evidentemente il Comune di Roma non ritiene necessario cancellare lo scempio e le ingiurie rivolte a Pasqua, 'reo' di aver svolto il proprio lavoro denunciando lo spaccio a cielo aperto e la movida selvaggia di cui da troppo tempo soffre la storica piazzetta del rione Trastevere. Eppure lo stesso Comune era stato così solerte nel rimuovere, nel marzo scorso, lo scherzoso murale raffigurante Salvini e Di Maio. Si direbbe quindi che il decoro e l'ordine pubblico siano a corrente alterna. Il Comune si attivi immediatamente per rimuovere la vergogna di via San Francesco a Ripa e chieda scusa a Marco Pasqua".

Da Fratelli d'Italia, in maniera compatta dai gruppi regionali e comunali, la richiesta a Raggi di rimuovere le scritte: "Fatto salvo che la libertà di stampa debba essere sempre tutelata, chiediamo all'Amministrazione Capitolina e agli uffici competenti di cancellare le scritte intimidatorie che offendono Pasqua e che, in un certo senso, offendono anche tutti quei i giornalisti che con grande dedizione e professionalità raccontano la nostra città nei suoi pregi e difetti".