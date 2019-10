Scritte omofobe sull'auto di una coppia di donne

Monica e Romina, una coppia di donne lesbiche di Civitavecchia, lunedì mattina si sono svegliate con la loro macchina dipinta da due grosse scritte offensive una italiano ed una in rumeno, che le offendono in quanto lesbiche.

Due frasi che, in gergo vengono utilizzate volgarmente per riferirsi a una donna lesbica. Da qui, si deduce un atto omofobo in piena regola. A denunciare il fatto è Fabrizio Marrazzo Portavoce Gay Center: "Quanto accaduto va a minare la serenità di una famiglia di una coppia di donne sui 50 anni che vive da 10 anni insieme con 3 figli. Il nostro servizio di Gay Help Line darà il sostegno legale alla famiglia, insieme alla Associazione Gay Friendly di Civitavecchia".

"I continui attacchi della politica alle coppie gay ed alle nostre famiglie alimentano ulteriormente l’odio verso la nostra comunità, che è già continuamente vittima dell'omofobia. - continua Marrazzo - E' importante che venga approvata al più presto una legge contro l'omofobia che dia tutele reali alle persone lesbiche, gay, bisex e trans, ma la politica resta ormai sempre sorda alle nostre istanze".

Anche l'associazione Gay Friendly condanna il gesto di omofobia "contro una coppia lgbt nata e cresciuta in città e da diversi anni vivono felicemente la propria storia d'amore con la propria famiglia. La macchia dell'odio è arrivata anche a Civitavecchia faremo un comunicato stampa e porteremo a conoscenza gli organi competenti. Un abbraccio a Monica e Romina".