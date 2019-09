In preda alle doglie viene scortata dalla polizia in ospedale a pochi minuti dal parto

Una storia a lieto fine che porta il nome di Cinzia, nata in ospedale dopo che la madre è stata scortata nella sua auto con a bordo altre due donne dalla polizia. E' accaduto durante un servizio serale di controllo del territorio, quando una pattuglia di poliziotti ha visto, a piazza di Santa Maria Ausiliatrice, all'Appio Tuscolano una macchina con a bordo tre donne, una delle quali in preda alle doglie.

Senza perdere tempo e chiesta l’autorizzazione alla sala operativa, gli agenti del commissariato Appio hanno “agganciato” l’auto scortandola, sirena e lampeggiante accesi, fino al più vicino ospedale.

Non appena arrivata al pronto soccorso la donna è stata affidata alle cure del personale medico che, nel frattempo, era stato allertato e che l’ha portata subito in sala parto.

Dopo poco è nata una bella bambina, alla quale è stato dato il nome Cinzia.