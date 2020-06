Via Appia: sfreccia a 130 all'ora senza mani, patente ritirata e multa da 560 euro

Senza mani a tutta velocità sulla via Appia. E' sufficiente una foto per evidenziare il comportamento irresponsabile di uno scooterista che ha messo in serio pericolo la propria vita e quella degli altri transitando sulla via Appia alle 11.05 del mattino, la scorsa settimana, a più del doppio della velocità consentita, lasciando il manubrio dello scooter – simulando forse il “passaggio radente” di un aereo – ad una velocità di 127 Km/h che pone lo stesso transito tra i primati della velocità rilevati dagli strumenti del Comando della Polizia Locale di Ciampino.

La bravata, effettuata a pochi metri di distanza da un attraversamento pedonale a raso in assenza di semafori e altri strumenti di regolamentazione in prossimità della fermata degli autobus interurbani, verrà sanzionata con la sospensione della patente di guida, la decurtazione di 6 punti e la sanzione pecuniaria pari ad euro 560.

"Forse opportuno ricordare, al conducente “acrobata” immortalato nel fotogramma - scrive in una nota la Polizia Locale di Ciampino - che nessuna deroga è prevista in materia di regole del Codice della Strada, che devono essere sempre e comunque rispettate a tutela della propria ed altrui incolumità".

Come informano dalla Polizia Locale di Ciampino, in materia di sicurezza stradale, solo nello scorso mese di maggio, sono transitati nel territorio oltre 1280 veicoli sprovvisti di assicurazione e oltre il doppio non in regola con la revisione periodica. Il tutto “al netto” dei casi per i quali la normativa emergenziale Covid-19 ha previsto una deroga rispetto alla scadenza naturale.

Le revisioni, infatti, con scadenza successiva al 17 marzo e fino al 31 luglio 2020 beneficiano di un periodo di validità esteso ope legis fino alla data del 31/10/2020, così come per tutte le assicurazioni che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 luglio 2020 possono usufruire di una tolleranza di 30 giorni dalla data di scadenza, ovvero 15 giorni in più del normale periodo di comporto durante il quale l’impresa di assicurazione è comunque tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula della nuova polizza.