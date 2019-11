Scooter rubato a Roma nel 2000 viene ritrovato dopo quasi 20 anni in Puglia

Lo hanno trovato dopo quasi 20 anni a centinaia di chilometri di distanza da dove era stato rubato. Una speranza oramai vana quella del proprietario di uno scooter rubato a Roma nel 2000 e trovato nei giorni scorsi in Puglia.

In particolare sono stati i Carabinieri della Stazione di San Ferdinando di Puglia, nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti nei giorni scorsi, ad arrestare in flagranza di reato un giovane trovato alla guida del motorino.

Per resistenza a pubblico ufficiale è stato arrestato un 18enne romeno, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, alcuni giorni fa, in via Toti, mentre si trovava in sella ad un ciclomotore Gilera NRG sprovvisto di targa, non ha ottemperato all’alt intimatogli dai militari, dandosi alla fuga ed ingaggiando un pericoloso inseguimento per le vie del paese.

Bloccato poco dopo, si è invano dimenato contro i Carabinieri nel tentativo di sottrarsi al controllo, a seguito del quale è emerso che il ciclomotore era oggetto di furto, denunciato nel 2000 a Roma, e che il giovane era privo di patente di guida poiché mai conseguita.

Ai militari il 18enne ha inoltre esibito un documento di guida contraffatto. Nei suoi confronti è quindi scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale nonché una denuncia in stato di libertà per ricettazione e per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull’identità.

Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura di Foggia, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Foggia.