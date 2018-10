Alla guida di uno scooter rubato con l'hashish in tasca, 16enne nei guai

Viaggiava su un motorino rubato con il 'fumo' in tasca. E' accaduto a Ladispoli. Per questo i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 16enne del posto. Il minorenne, durante un controllo alla circolazione stradale è stato trovato alla guida di un ciclomotore risultato essere oggetto di furto. Nella stessa circostanza il giovane, all’esito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 40 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, sottoposta a sequestro.

Controlli carabinieri a Ladispoli

La denuncia nell'ambito del piano di controllo straordinario del territorio messo in atto dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia sulle principali arterie di collegamento e sul litorale laziale. In tale ambito è stato inoltre arrestato un 23enne ucraino, domiciliato a Ladispoli perché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i militari della locale Stazione Carabinieri lo hanno sottoposto a controllo mentre si aggirava per le vie del centro. Il giovane è stato trovato in possesso di 41 grammi di hashish, già confezionato in dosi, e della somma di 95 euro, provento dell’illecita attività di spaccio.

Hashish in casa

La successiva perquisizione effettuata presso il domicilio dell’individuo ha consentito il rinvenimento di ulteriori 34 grammi di droga, di due bilancini di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro. Al termine degli accertamenti il 23enne è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.