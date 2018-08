Evita l'alt e fugge su scooter rubato: guidava senza patente

Aveva rubato uno scooter a Centocelle per andare sul litorale. A fermalo, ad Acilia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ostia. I militari hanno così arrestato un 35enne del posto, che era alla guida, senza patente di guida, del mezzo rubato.

A nulla è valso il tentativo di fuga a piedi in quanto è stato prontamente bloccato dai militari e condotto presso

gli uffici della Stazione di Roma Acilia. Dovrà rispondere dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione e guida senza patente.

Nell'ambito della stessa attività, i militari della Stazione di Roma Acilia hanno arrestato in via Ludovico Brea un noto pregiudicato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma, in quanto sorpreso nelle adiacenze della predetta via, durante le prime ore notturne, senza alcun tipo di autorizzazione. L’uomo è

sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza della convalida dell’arresto.