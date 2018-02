Hellas Verona-Roma: scontri tra tifosi al Bentegodi, fermati 21 ultras romanisti

Tensioni allo stadio Bentegodi di Verona dove prima dell'inizio del match giocato alle 12:30 di domenica 4 febbraio le tifoserie dell'Hellas e dell'As Roma sono venute a contatto. Gli scontri sono avvenuti intorno alle 10:00 nei pressi di piazzale Olimpia, a poche centinaia di metri dagli ingressi dell'impianto sportivo veneto. Per allontanare i facinorosi si è reso necessario l'intervento della polizia del Reparto Mobile che presidia il posto.

Scontri tra romanisti e veronesi al Bentegodi

Disperse le frange di ultras venute a contatto, sono poi stati 21 i tifosi dell'As Roma fermati ed identificati dalle forze dell'ordine. Indagini per risalire ai tifosi scaligeri coinvolti negli scontri. In segno di solidarietà con i tifosi fermati, nel settore ospiti dove erano presenti gli ultras romanisti sono stati rimossi striscioni e 'pezze' in segno di protesta per tutti i 90 minuti di gioco.

Il precedente

Già in passato tifosi dell'As Roma e dell'Hellas Verona avevano dato vita a scontri e tensioni. Era il 30 agosto del 2013 quando allo stadio Olimpico di Roma si registrarono scontri fra le due tifoserie. In quel caso, alcuni tifosi della Roma, incappucciati, lanciarono petardi, sassi e bottiglie verso alcuni tifosi del Verona nei pressi della Curva Nord.