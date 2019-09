Lecce-Roma: assalto con pietre e bottiglie al taxi con i tifosi romanisti

Un giovane di 21 anni, sostenitore del Lecce, è stato arrestato domenica pomeriggio perché accusato di aver partecipato a un’imboscata ai danni di alcuni tifosi della Roma, durante la quale è rimasto danneggiato il taxi che li stava trasportando in direzione del settore ospito dello stadio. Lo scrive LeccePrima.

L’agguato s’è verificato su viale della Libertà, all’altezza della rotatoria dove si trova l’area carburanti Q8Easy, che smista verso viale Roma, la marina di San Cataldo e via Carlo Leo. Uno snodo a poche centinaia di metri dallo stadio “Via del Mare” verso il quale convergono molti tifosi salentini, quando i giallorossi giocano in casa.

Il giovane al momento è stato l’unico fermato, ma con lui vi erano altri in via d’identificazione. L’assalto è avvenuto con bottiglie di vetro e pietre, che hanno tempestato il veicolo del tassista leccese, danneggiandone la carrozzeria.

A fermarlo, circa mezzora prima che iniziasse la gara, sono stati gli investigatori della Digos, dichiarandolo in arresto. Ma le indagini sono tuttora in corso per scoprire gli altri assalitori. Non si sono registrati, fortunatamente, feriti, anche perché non sono stati infranti i cristalli dell'auto.