Impediscono assegnazione di una casa popolare, tensioni tra fascisti e polizia

Tensioni stamattina al Trullo dove alcuni attivisti di Forza Nuova Hanno impedito ad una famiglia italiana di origine eritrea di entrare nell'appartamento popolare regolarmente assegnato dopo lo sgombero della precedente occupazione. E' accaduto davanti alla Scala S del Lotto 14 di via Giovanni Porzio 55, dove i fascisti capitanati da Giuliano Castellino, leader di Roma ai Romani, hanno impedito agli agenti della polizia locale di far entrare la nuova famiglia nella casa popolare regolarmente assegnata. Da qui le tensioni, anche con un lancio di sassi e pietre, con i 'caschi bianchi' che hanno dovuto richiedere l'intervento degli agenti di polizia del Reparto Mobile.

Casa popolare in via Giovanni Porzio

Una ennesina mattinata di tensione con i militanti di Forza Nuova impegnati "per la resistenza nazionale", come scrivono sulla loro pagina facebook. Nel corso delle fasi concitate delle "barricate" poste in essere dai fascisti sarebbe rimasto ferito un agente, colpito con un sasso lanciato dai manifestanti. L'appartamento, occupato e 'liberato' dagli agenti della municipale, nella zona di Monte Cucco.

Quattro fermi

Necessario, come detto, l'intervento della polizia in tenuta antisommossa e dei poliziotti del commissariato San Paolo. Quattro i militanti fermati dalle forze dell'ordine, tre uomini ed una donna, la loro posizione è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

"Altra mattinata di barricate"

Come scrive Forza Nuova Roma sulla propria pagina social: "Ancora uno sfratto a Montecucco. Ancora il Commissariato San Paolo contro i romani. Ancora FORZA NUOVA a difesa della casa, contro sgomberi e per la resistenza nazionale. Altra mattinata di barricate. La vostra repressione, la nostra rivoluzione".