Auronzo, rissa tra tifosi prima di Lazio - Spal

Clima tutt'altro che amichevole ieri pomeriggio ad Auronzo di Cadore dove era in programma l'amichevole tra Lazio e Spal. Momenti di vera e propria guerriglia si sono registrati tra i tifosi romani e ferraresi, con cinghiate e bastonate e annessi danni ad un bar. Il tutto è stato filmato da un cellulare e finito prima sui social, poi nelle mani degli investigatori.

A scontri finiti a terra macchie di sangue e danni al bar. Il bilancio parla di sei sedie e due tavolini spaccati, danneggiamento dei pannelli della veranda e la distruzione di alcuni vasi da fiore. Non ci sono stati fermi o arresti da parte delle forze dell’ordine, ma secondo quanto si apprende si stanno esaminando i filmati per eventualmente procedere al Daspo, ovvero il divieto di assistere a manifestazioni sportive per un certo periodo di tempo.

Scontri, secondo quanto filtra, che in qualche modo erano temuti. Non a caso al campo era presente la polizia e gli ingressi delle due tifoserie erano ben divisi. Qui nulla è successo. Per la cronaca la partita è finita tre a zero per i biancocelesti, con reti di Immobile, Caicedo e Rossi.