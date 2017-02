Tassisti e ambulanti a Roma, tensione in centro: cariche davanti sede Pd

Mattinata di tensione nel cuore della Capitale. La protesta di tassisti e ambulanti "no Bolkestein" è sfociata in cariche. Momenti di paura in particolare in via del Nazareno, quando alcuni ambulanti hanno provato ad entrare nella sede del Pd, forzando il blocco della Polizia.

Un gruppo di manifestanti ha girato a via del Nazareno dirigendosi verso la sede dei democratici. Con i Carabinieri e i poliziotti presenti si sono registrati momenti di tensione quando le forze dell'ordine, caschi e manganelli in mano, hanno tenuto a distanza i manifestanti dall'ingresso della sede del partito democratico.

"Le forze di Polizia", spiega la Questura, "hanno dovuto reagire ad un attacco premeditato da parte di un gruppo di facinorosi, che infiltratisi tra i manifestanti, hanno effettuato un lancio di oggetti. Il tentativo è stato respinto da un calibrato intervento dei reparti impiegati. Il gruppo, repentinamente staccatosi dalla manifestazione principale, ha raggiunto alla spicciolata la sede del PD, aggirando le Forze dell’Ordine".

Alle 14.30 poi un nuovo intervento delle forze dell’ordine nei pressi della sede del PD, in via di Sant'Andrea delle Fratte, per spostare un gruppo di manifestanti che avevano attuato un nuovo blocco con lancio di oggetti. Le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, hanno spinto il fronte dei dimostranti nella parte finale di largo del Nazareno. Sono volate manganellate. I manifestanti hanno invece lanciato oggetti e usato le aste delle bandiere per colpire gli agenti e i militari. Nelle vie limitrofe si registrano al momento disordini.

Sempre davanti alla sede del Pd hanno fatto capolino braccia tese, saluti romani e bandiere nere con il simbolo dei pirati. Tra i dimostranti ci sono anche alcuni esponenti dell'estrema destra romana. Alcuni hanno cantato l'inno nazionale accompagnandolo con il saluto romano.

VIDEO AGENZIA DIRE