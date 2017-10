Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ad una settimana dagli scontri tra residenti e abitanti della baraccopoli abusiva di via dell'Albuccione si respira ancora molta rabbia tra le strade del quartiere. "Non è razzismo. Nei nostri palazzi vivono rom e immigrati e non ci sono problemi". Qualcosa però da qualche tempo è cambiato. Abbiamo provato a capire cosa