Prende un autobus e scompare da casa: ore d'ansia per Tiziano, l'appello dei familiari

E' scomparso da casa da sabato 11 agosto. Ore d'ansia per i familiari di Tiziano Battisti, 26 anni di Lariano. A lanciare l'appello a RomaToday è Maurizio, lo zio del giovane: "Abbiamo già contattato la Polizia e presentato denuncia. Tiziano è un bravo ragazzo, ultimamente un po' taciturno ma si è sempre dato da fare. E' stato fuori per lavoro, in Olanda, poi era tornato da qualche mese".

Il giovane è alto circa 1,75 metri e avrebbe indosso un paio di pantaloni a pinocchietto celesti, a quadri, e delle scarpe bianche. L'ultima volta è stato visto sabato 11 attorno alle 18 ad una fermata dei bus Cotral, a Lariano, nei pressi di un distributore Agip. Chiunque ha segnalazioni da fare può mandare una mail a: romatoday@citynews.it