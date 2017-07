Scomparso dal 19 luglio, l'appello dei familiari: "Aiutateci a trovarlo"

Luciano Di Carlo è scomparso. A denunciarlo sono i familiari del 62enne che, sui social, hanno diffuso la foto e l'appello. Luciano è scomparso, da Magliana, mercoledì 19 luglio. Dalle 15 non si hanno più sue notizie. L'uomo abita in via della Pescaglia e chi lo conosce lo descrive come un signore calmo, tranquillo, semplice.

Ha disabilità e il timore dei parenti "è che possa trovarsi in difficoltà, non riuscendo più a ritrovare la via di casa". Era uscito di casa con una polo rosa. Ha i baffi.

Con sè non ha soldi, documenti e nemmeno il telefonino. I parenti hanno fatto denuncia presso il commissariato San Paolo. Chiunque avesse notizie può chiamale la polizia o contattare i numeri: 0686608120 - 065500534 - 3381888351.