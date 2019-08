Disperso nel bosco: Stefano trovato dopo due giorni di ricerche e salvato in elicottero

E' in buona salute Stefano G., 24 anni di Roma, scomparso a Roccagiovine, sui monti Lucretili, in località Fonte Campitello la sera dell'11 agosto. Dopo due giorni di ricere il giovane è stata trovato e portato in salvo grazie all'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Consegnato al personale medico del 118, è in buona salute.

Sulle sue tracce, senza sosti, i soccorritori: oltre 200 persone tra vigili del fuoco, carabinieri, volontari di protezione civile, tecnici del soccorso alpino e privati cittadini che conoscono i boschi e i sentieri tra Licenza e Vicovaro.

Stefano G. aveva appuntamento con i suoi amici ma non si è mai presentato al punto di incontro. Oggi, alle 16, la bella notizia.