Scomparsa Luciana Martinelli: la rete si mobilita per trovare la ventisettenne romana

E’ dalla serata di venerdì 3 aprile che non si hanno più notizie di Luciana Martinelli. La giovane, una ventisettenne romana residente a Pietralata, ha lasciato la propria abitazione in piena emergenza Coronavirus.

Informazioni utili

Sui social network stanno rimbalzando gli appelli affinchè siano fornite indicazioni utili alla sua famiglia. Luciana, di corporatura esile, ha i capelli rossi e gli occhi verdi. Ha una Volksawagen up di colore nero con i sedili rossi e si ritiene possa averla utilizzata per allontanarsi di casa. L'ultima volta che è stata avvistata indossava un giubotto verde scuro lungo, con stivaletti neri e jeans.

Appassionata di cani

Grande appassionata di cani, com’è facile desumere anche consultando il suo profilo facebook, Luciana Martinelli era solita frequentare le aree verdi nella zona di Pietralata per portare a spasso il proprio amico a quattro zampe. Aveva inoltre avviato una formazione per diventare volontaria del canile della Muratella. La struttura è tra quelle che, in questo momento, si sta adoperando per facilitare la ricerca della ventisettenne.

Gli appelli sulla rete

“Non facciamo gossip, ma aiutiamo questa ragazza a tornare a casa dalla sua famiglia – si legge sulla pagina facebook del Canile della Muratella, che ha inserito anche una foto della giovane scomparsa - Siamo un canile e questo post può sembrare anomalo per noi, ma non si possono amare gli animali, se prima non amiamo le persone”. Le foto di Luciana stanno rimbalzando da un social all'altro e soprattutto nei gruppi di quartiere. La speranza, è che il moltiplicarsi degli appelli contribuisca, nel più breve tempo possibile, a far rintracciare la ragazza.