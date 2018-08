Scippa una turista ma viene bloccato dai passanti ed arrestato dalla polizia

Lo hanno bloccato due passanti e poi è stato arrestato dalla polizia. A finire in manette nella zona di Castro Pretorio uno scippatore. La segnalazione alla sala operativa poco dopo le 8:00 del mattino riferiva di uno scippo appena consumato a danno di una turista francese in via Marghera e che lo scippatore era stato bloccato da due persone.

Scippatore in manette in via Marghera

Giunti sul posto gli agenti della Polizia di Stato dei commissariati Viminale ed Esquilino, hanno preso in consegna il ladro. Un cittadino straniero di 33 anni, in Italia senza fissa dimora è stato arrestato per il reato di furto con strappo.

Turisti borseggiati alla metro Ottaviano

Poche ore dopo, sempre nella gioranta di lunedì 30 luglio, una ladra di 20 anni, che aveva appena borseggiato alcuni turisti all’interno della stazione metro Ottaviano ma è stata bloccata e arrestata dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati per furto aggravato.