Scippa borsa ad una studentessa: ladro scovato vicino la stazione ferroviaria

A fornire una dettagliata descritore dello scippatore è stata la stessa giovane vittima, consentendo ai carabinieri di rintacciarlo poco dopo aver messo a segno un furto con strappo. A mettergli le manette i militari della Compagnia di Civitavecchia. Il fermo nel corso di mirati servizi di controlli del territorio per prevenire i reati di natura predatoria. Ad essere arrestato un 27enne originario del Gambia, richiedente asilo politico.

Studentessa scippata in viale Garibaldi

L’attività è stata eseguita nella mattinata, quando l’uomo si aggirava lungo il viale Garibaldi di Civitavecchia in cerca di qualche persona da depredare e, individuata la vittima, una giovane studentessa, dopo essersi avvicinato, le ha asportato la borsa che aveva a tracolla contenente effetti personali, documenti e denaro, allontanandosi velocemente a piedi.

Descrizione del ladro

La vittima ha subito richiesto l’intervento dei Carabinieri contattando il numero di emergenza 112, fornendo una accurata descrizione dell’autore del reato. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia è prontamente intervenuta e ha individuato e bloccato l’uomo nei pressi della Stazione Ferroviaria del Comune portuale.

Refurtiva indosso

Lo stesso è stato trovato in possesso di tutta la refurtiva, successivamente restituita alla legittima proprietaria. Pertanto il 27enne è stato dichiarato in arresto e trattenuto in Camera di Sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo, nel corso dei quali dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di furto con strappo.