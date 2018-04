Fratelli scippatori strappano borsa ad una donna, poi tentano la fuga in scooter

In due, con caschi integrali e bandana a bordo di uno scooter. Così due fratelli scippatori hanno puntato la loro 'preda', una donna italiana di 59 anni, strappandole la borsa che aveva mentre attraversa le strisce pedonali su via di Torrevecchia, altezza via Cesare Lombroso. E' accaduto intorno alle 15:00 di venerdì 27 aprile, fra decine di cittadini attoniti dinanzi alla rapina.

Donna scippata in via di Torrevecchia

Ad intralciare i progetti criminali dei due rapinatori, entrambi romani di 50 e 39 anni, una pattuglia delle Volanti della polizia che ha assistito in flagranza di reato allo scippo. Strappata la borsa alla donna, con la stessa scaraventata addosso ad un'auto ferma in sosta, i due sono stati immediatamente messi nel mirino degli agenti cominciando una pericolosa fuga in direzione Boccea fra le tante auto presenti in quel momento sulla sempre trafficata via di Torrevecchia.

Inseguimento a Torrevecchia

Procedendo a zigzag senza fermarsi ai semafori rossi, con alle calcagna sempre la polizia, i due scippatori hanno quindi preso via della Valle dei Fontanili per poi proseguire su via Andersen, nella zona del Quartaccio. Braccati oramai dagli agenti delle Volanti i due hanno quindi tentato il tutto per tutto con il più giovane (che viaggiava come passeggero) sceso dalla sella dello scooter lanciando la borsa appena scippata. Con la strada bloccata il fratello maggiore ha provato a salire con il mezzo a due ruote su un marciapiede, dove ha poi perso il controllo cadendo dallo stesso.

Arrestati rapinatori al Quartaccio

Immediatamente bloccati dai poliziotti, i due sono stati portati al commissariato di polizia di Primavalle. Identificati in due fratelli romani residenti nella zona di Osteria del Curato i due sono poi stati arrestati per rapina aggravata. Recuperata la borsa la stessa è stata restituita alla 59enne. Impaurita la donna ha rifiutato le cure mediche in ospedale.