Scippata a Trastevere fornisce identikit ai carabinieri che bloccano il ladro

Ha fornito un identikit dettagliato del ladro ai carabinieri dopo essere stata derubata del portafogli in piazza Trilussa a Trastevere. Lei è una ragazza romana, che ha poi permesso ai militari dell'Arma di rintracciare e fermare nelle vie limitrofe il ladro. A seguito di perquisizione il ladro, un 20enne delle Georgia, senza fissa dimora e con precedenti, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana ma non del portafoglio ed è per questo stato solo denunciato.

I fatti sono accaduti nel corso di alcuni controlli volti a prevenire e reprime ogni forma di illegalità eseguiti dai carabinieri della Compagnia Roma Trastevere coadiuvati dai Carabinieri dall’8° Reggimento Lazio, hanno eseguito, nello storico quartiere romano.

I militari hanno anche denunciato un romano di 30 anni, perché in lungotevere degli Alberteschi, è stato sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebrezza alcolica. L’auto è stata affidata ai familiari e la patente gli è stata sospesa.

Sempre nel corso dei controlli altri due giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.