Metro Manzoni, strappa la catenina dal collo di una turista: arrestato dopo tentativo di fuga

E' stato notato dai carabinieri per la sua fuga rocambolesca dopo aver strappato la catenina dal collo di una turista di Udine. E' accaduto alla fermata della metropolitana 'Manzoni'. L'uomo, un tunisino di 36 anni, domiciliato a Roma e con precedenti, è stato bloccato dai Carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante e dagli Agenti della Polizia di Stato del Reparto Mobile di Firenze in via Principe Aimone dopo una breve fuga a piedi.

La turista italiana vittima dello scippo, 63 anni, si è recata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni con lesioni lievi ed è stata dimessa con due giorni di prognosi per un trauma al collo. La catenina le è stata restituita.

Lo scippatore, che dovrà rispondere del reato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, è stato trattenuto in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.