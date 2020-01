Scippata a Giardinetti finisce in coma in ospedale: grave una donna

Ha chiesto aiuto in una scuola dopo essere stata scippata, poi si è accasciata a terra ed è finita in coma. Il dramma è avvenuto a Giardinetti dove una 60enne era stata appena derubata della borsa mentre stava andando a prendere la sua auto. Poi la richiesta di aiuto ed il malore.

Lo scippo è avvenuto intorno alle 10:00 di giovedì 9 gennaio in via dei Giardinetti, nell'omonimo quartiere della periferia est della Capitale. Qui la donna è stata scippata da un uomo della borsa contenente documenti, denaro e chiavi di casa. Provata la 60enne ha chiesto aiuto in una vicina scuola ma poi si è sentita male.

Trasportata in condizioni critiche dall'ambulanza del 118 al Policlinico Tor Vergata la 60enne è in pericolo di vita. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato Casilino Nuovo di polizia che hanno cominciato da subito la ricerca dello scippatore, al momento con esito negativo.