Ex fabbrica penicillina, donna scippata da ex occupante alla fermata del bus della Tiburtina

Ex fabbrica penicillina ancora alla ribalta delle cronache cittadine. Dopo lo sgombero dello scorso mese di dicembre (qui la notizia), prosegue il costante monitoraggio da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, nei pressi del complesso dell’ex fabbrica Isf, finalizzato a contrastare eventuali tentativi di rioccupazione ed altri reati di criminalità comune. In tale contesto cè stato arrestato uno straniero di 33 anni, ex occupante dell’area, colto in flagranza di furto con strappo.

Nella mattinata di sabato, infatti, all’altezza della fermata dell’autobus situata sul lato opposto della via Tiburtina, l’uomo si è avvicinato ad una cittadina italiana in attesa dell’autobus strappandole il cellulare di mano e fuggendo verso il citato stabile.

Le grida della donna hanno immediatamente allertato gli agenti del commissariato, già presenti in zona, che hanno dato vita d un inseguimento in quanto il malvivente, per guadagnarsi la fuga, ha dapprima scavalcato la rete di recinzione alta circa due metri e successivamente il muro di cinta, alto circa cinque metri.

Direttosi verso via di Tor Cervara, l’autore dello scippo, che annovera numerosi precedenti di polizia, ha tentato di dileguarsi salendo su un autobus, ma i poliziotti del commissariato lo hanno individuato e tratto in arresto, recuperando il cellulare scippato, che è stato subito riconsegnato alla proprietaria.