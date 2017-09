Scippa donna e la trascina a terra, incastrato dal Gps del cellulare rubato

Incastrato dal Gps del cellulare scippato ad una donna. E' accaduto a Montespaccato quando un malvivente, a bordo di uno scooter,

si è avvicinato alle spalle della vittima e, dopo averle afferrato la borsa che portava a tracolla, l’ha trascinata a terra per alcuni metri fino a quando questa non ha lasciato la presa.

Gps del cellulare rubato

Sul posto, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Aurelio, i quali, ascoltata la donna, hanno accertato che all’interno della borsetta, oltre agli effetti personali, c’era il cellulare provvisto dell’ applicazione che ne stabilisce la posizione.

Scippatore in via Mazzoni

Grazie a questo, i poliziotti sono riusciti a rintracciare i movimenti del rapinatore che, da via Boccea, si era spostato in direzione in via Gaetano Mazzoni dove, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, sono riusciti ad individuarlo proprio mentre usciva da un edificio nella stessa via.

In fuga contromano

Quando gli agenti gli hanno intimato di fermarsi, l’uomo a bordo dello scooter, viaggiando contromano, è fuggito facendo perdere, al momento, le proprie tracce. Le successive indagini però hanno consentito agli investigatori di rintracciarlo e assicurarlo alla giustizia. Lo scippatore, romano di 47 anni con vari precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata.