Primavalle: scippa orecchini ad una donna ma perde il telefono, arrestato 52enne

Uno scippo maldestro nella piazza principale di Primavalle. Il ladro sbadato è un romano di 52 anni, poi arrestato dai carabinieri dopo aver smarrito il telefono a seguito del furto a danno di una donna. I fatti in piazza Clemente XI. Un furto da manuale, con la vittima, una donna di 66 anni, scippata degli orecchini dal malvivente che si era poi dato alla fuga per le vie del popoloso quartiere.

CARABINIERI A CASA - Ma qualcosa è andato storto. Il sebbene esperto scippatore non si è accorto di aver perso il telefono durante la partenza precipitosa per darsela a gambe. Grande stupore per lui quando, dopo pochi minuti, si è visto presentare i Carabinieri a casa che lo hanno arrestato. I militari hanno anche recuperato gli orecchini appena rubati e li hanno restituiti alla vittima.