Lo scippo e l'inseguimento fai da te: due persone ferite a Monteverde

Mattinata di ordinaria follia ai Colli Portunesi dove uno scippo ha dato il là ad un inseguimento e un tentativo di giustizia fai da te, concluso con una colluttazione e due feriti, portati in codice giallo al vicino ospedale San Camillo. Due le persone in fuga, a bordo di una Nissan Micra, attualmente ricercate dalla polizia.

Tutto ha avuto inizio alle 13 e 15 in via dei Colli Portuensi. Qui una famiglia era intenta a scaricare le valigie dall'auto, quando ad un certo punto due persone, a bordo appunto di una Nissan Micra, si sono avvicinate alla donna strappandole la borsa. Un gesto tanto fulmineo quanto violento che ha sorpreso la vittima e che ha visto come spettatore suo marito. Quest'ultimo, pronto nella reazione, si è spostato in strada chiedendo aiuto ad un motociclista.

A bordo di una moto i due hanno iniziato l'inseguimento, imboccando via Stefano Boccapaduli, poi via Palasciano e via della Trasfigurazione. Qui i due malviventi sono rimasti bloccati dalle auto in sosta e agganciati dai due inseguitori. Ne è nata una colluttazione, alla quale i due ladri hanno reagito con una retromarcia, un primo tentativo di fuga fallito a cui ne è seguito un secondo. I malviventi hanno ingranato la marcia e travolto chi li inseguiva, sbalzandoli in strada.

I due inseguitori sono rimasti a terra feriti. Sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha soccorso i due, portati in codice giallo all'ospedale San Camillo.