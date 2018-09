Chiede una sigaretta ad una donna, poi la scippa e la scaraventa in terra

"Hai una sigaretta?", questa la scusa con la quale uno scippatore ha rapinato una donna per poi scaraventarla in terra. Ad essere arrestato per il reato di rapina impropria dai carabinieri della Compagnia di Colleferro un 27enne italiano, originario di Labico e con precedenti a cui i militari dell'Arma hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Velletri. Vittima una 51enne, poi costretta alle cure dell'ospedale.

Donna scippata a Colleferro

I fatti risalgono al mese scorso, quando il malvivente, nel centro cittadino, alle prime luci dell’alba, si avvicinò ad una 51enne di Colleferro intenta ad acquistare un pacchetto di sigarette presso un distributore automatico, con la scusa di chiederle una sigaretta.

La scusa della sigaretta e poi la rapina

Mentre la donna era intenta ad inserire i contanti, il malvivente le ha però strappato la borsa che aveva a tracolla spingendola a terra, per poi darsi alla fuga. La donna veniva subito soccorsa da alcuni passanti e trasportata in ospedale dove veniva riscontrata affetta da un trauma cranico e varie escoriazioni, giudicate guaribili con 7 giorni di prognosi.

Fermato durante un controllo stradale

Le immediate indagini dei Carabinieri della Stazione di Colleferro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, consistite nell’analisi delle immagini della videosorveglianza privata di un esercizio commerciale e ascoltando alcuni testimoni, hanno portato all’ identificazione del 27enne. Fondamentale, tra l’altro, un controllo effettuato dopo alcuni giorni dai Carabinieri che, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, hanno fermato il soggetto con gli stessi capi d’abbigliamento indossati nella notte in cui aveva perpetrato la rapina. Per l’arrestato si sono aperte le porte del carcere di Velletri, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.