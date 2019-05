Festeggia il suo compleanno scippando una donna, arrestato

Ha provato a scippare la borsa ad una donna nel giorno del suo compleanno. L’uomo ha però festeggiato i suoi 46 anni con un arresto da parte dei carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata. Vittima una 47enne presa di mira nella zona di Finocchio, periferia est della Capitale.

Il malvivente, a piedi, si è avvicinato alla vittima mentre stava camminando in via Casilina e, atteso il momento propizio, l’ha strattonata violentemente nel tentativo di impossessarsi della borsa che portava a tracolla.

La vittima si è opposta energicamente al furto, riuscendo a far desistere lo scippatore che si è dato ad una repentina fuga. La donna non ha esitato ad allertare il 112, fornendo la direzione di fuga e una descrizione dettagliata del malvivente. Una pattuglia di Carabinieri è immediatamente intervenuta ed ha intercettato lo scippatore in via Fontana Candida e lo ha bloccato.

Riconosciuto dalla vittima, l’arrestato è stato accompagnato in caserma; qui i Carabinieri hanno scoperto dai documenti che il ladro è nato il 7 maggio. Trattenuto in camera di sicurezza, questa mattina è stato accompagnato a piazzale Clodio per il rito direttissimo.