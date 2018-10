Scippa un'anziana al mercato e la trascina in terra: preso alla fermata dell'autobus

Ha aggredito un'anziana, l'ha trascinata a terra per scipparle la borsa e ha tentato la fuga ma è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pomezia. In manette un 20enne, nato in Egitto, che durante il mercato settimanale di Pomezia approfittando della confusione dovuta al grande numero di persone presenti ha rapinato una 74enne.

Il malvivente, avendo notato la donna che si aggirava per il mercato aveva aspettato che la stessa di allontanasse dalle vie principali e, dopo averla raggiunta, l'ha aggredita minacciandola e strattonata facendola cadere a terra per portarle via la borsetta contenente con il cellulare e un po' di soldi in contanti. La donna, trasportata presso il Pronto Soccorso della 'Clinica Sant'Anna' di Pomezia, è stata dimessa con 7 giorni di prognosi per le lesioni patite.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pomezia, allertati a seguito di chiamata al numero unico di emergenza 112, sono riusciti a rintracciare, grazie alla precisa descrizione della vittima, il malvivente mentre stava salendo su un autobus in Largo Mameli per allontanarsi da Pomezia.

Il 20enne è stato riconosciuto subito. Il malvivente è stato arrestato e riconosciuto dalla vittima ed è stato trovato in possesso della refurtiva rubata che è stata poi restituita. Proseguono le verifiche dei Carabinieri finalizzate ad accertare la sua eventuale responsabilità in ordine alla commissione di analoghi reati.