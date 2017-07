Val Melaina: picchia una donna e le strappa la catenina, arrestato

L’ha picchiata e poi, dopo averla fatta cadere in terra, le ha strappato la catenina. E accaduto intorno alle 19:00 di ieri in via Ivanoe Bonomi a via Ivanoe Bonomi, nel III Municipio Montesacro. Il rapinatore, un 31enne brasiliano, responsabile della rapina, è stato arrestato pochi istanti dopo dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti . Oppostosi all’arresto, il brasiliano dovrà rispondere anche del reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.