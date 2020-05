Scippata della borsa e scaraventata in terra da un automobilista

Scaraventata in terra dopo essere stata scippata della borsa da un automobilista. Vittima una donna di 53 anni costretta poi alle cure dell'ospedale.

Lo scippo è avvenuto nella giornata di giovedì 21 maggio in viale dell'Oceano Altantico, nella zona dell'Eur. In particolare la vittima, una cittadina romena, stava camminando sul marciapiede quando è stata affiancata da un'auto con il passeggero che l'ha quindi scippata della borsa, con la donna poi scaraventata in terra nel tentativo di trattenere la borsa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ferita, la 53enne è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 che l'ha trasportata all'ospedale Sant'Eugenio con tumefazioni ed escoriazioni al viso. Ascoltata dagli agenti di polizia la vittima ha riferito di essere stata scippata da un uomo che si trovava al posto passeggero a bordo di un'auto grigia station wagon che aveve il lunotto posteriore rotto.