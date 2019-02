Donne scippate a Centocelle: le telecamere incastrano ladro seriale

Scippava le donne in zona Centocelle ma le telecamere hanno immortalato le sue gesta e così il ladro è finito in manette. I Carabinieri della Stazione Roma Appia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica - Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, diretto dal Procuratore Aggiunto Dottoressa Lucia Lotti -, nei confronti di un 35enne di origini bosniache, con precedenti, dimorante presso il campo nomadi di via Candoni.

L’uomo era già stato arrestato lo scorso 15 gennaio quando fu sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri in zona Appia, mentre si trovava alla guida di una Mercedes rapinata nei giorni precedenti. Nella circostanza, ne scaturì un inseguimento che si concluse con la cattura dell'uomo. Dalla successiva perquisizione del veicolo, i Carabinieri constatarono la presenza di documenti di alcuni cittadini italiani che nei giorni precedenti erano stati vittime di scippo.

La successiva attività svolta con il metodo tradizionale, ovvero attraverso le testimonianze delle vittime e dei testimoni agli eventi, è stata ulteriormente confortata dai filmati di videosorveglianza di un condominio, che avevano ripreso per intero uno degli scippi. Tre gli episodi confermati con l'arrestato poi portato nel carcere di Regina Coeli.