Si traveste da donna per scippare gruppi di turisti in Centro

Trucco e parrucco ma per evitare di essere riconosciuto. A travestirsi da donna un ladro, con lo stratagemma poi scoperto dagli agenti di polizia una volta accompagnato in commissariato per essere identificato. La particolare modalità di scippo viene raccontata sulle pagine social dell'Agente Lisa.

Come si legga sul post di Facebook qualche giorno fa, mentre un gruppo di turisti era estasiato dallle bellezze della Capitale, una ragazza ha puntato la sua vittima fra un un gruppo per poi strappargli la catenina e fuggire.

Per fortuna nelle vicinanze si trovava una pattuglia di poliziotti che l'ha individuata poco dopo, bloccata e accompagna in commissariato, dove si è poi scoperto che in realtà questa lei era un uomo con tanto di trucco e parrucco.

Evidentemente per passare inosservato lo scippatore aveva escogitato questo travestimento che gli permetteva di giocare meglio sull’effetto sorpresa ma questa volta gli è andata male.